Пьяный рязанец устроил дебош при посадке на самолет в Новом Уренгое
Отмечается, что 45-летний житель Рязанской области возвращался домой с вахты
Пьяный рязанец устроил дебош при посадке на самолет в Новом Уренгое. Об этом сообщает пресс-служба региональной транспортной полиции.
Отмечается, что 45-летний житель Рязанской области возвращался домой с вахты. В этот день он приехал в аэропорт и после прохождения регистрации решил выпить. Сотрудники аэропорта отказали мужчине в посадке на самолет из-за состояния опьянения, тогда он устроил скандал.
Мужчину задержали полицейские. На него составили протокол об административном правонарушении.
Фото: Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.