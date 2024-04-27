Пьяный рязанец устроил дебош при посадке на самолет в Новом Уренгое

Отмечается, что 45-летний житель Рязанской области возвращался домой с вахты

Пьяный рязанец устроил дебош при посадке на самолет в Новом Уренгое. Об этом сообщает пресс-служба региональной транспортной полиции.

Отмечается, что 45-летний житель Рязанской области возвращался домой с вахты. В этот день он приехал в аэропорт и после прохождения регистрации решил выпить. Сотрудники аэропорта отказали мужчине в посадке на самолет из-за состояния опьянения, тогда он устроил скандал.

Мужчину задержали полицейские. На него составили протокол об административном правонарушении.

Фото: Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.