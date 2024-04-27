Префектура Железнодорожного района убрала 20 надписей со стен рязанских домов

Жители жаловались на граффити, которые информируют о наркотиках.

Сотрудники префектуры Железнодорожного района провели очередное мероприятие по устранению надписей. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщила пресс-служба горадминистрации. В этот раз ликвидировали более 20 граффити со стен домов по улице Ленинского Комсомола.

Жители города жалуются на вандалов, которые склоняют людей к употреблению наркотических веществ. Дирекция благоустройства города совместно с префектурами берут в работу такие обращения.

На проблему рекламы губительных веществ обратил внимание и губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе своей прямой линии. Он еще раз рассказал о возможности подать заявку о проблеме через специальный сервис на портале «Открытый регион 62.