Наталья Епихина сообщила о восьми рязанцах, которых освободили из плена

Военнослужащих освободили благодаря Минобороны и Уполномоченного по правам человека в РФ

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина сообщила о восьми рязанцах, которых освободили из плена во время СВО. Об этом она рассказала в ходе отчета в Областной Думе.

По ее словам это стало возможным благодаря совместной работе Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, Минобороны РФ и других ведомств.