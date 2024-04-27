На Кубани произошло смертельное ДТП

На Кубани произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась ночью 27 апреля в Каневском районе. 28-летний житель Ленинградского района, двигаясь на «Хендай Крета», выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендай Солярисом».

Пострадали 47-летний водитель «Соляриса» и двое пассажиров в его автомобиле, в том числе ребенок. Также травмы получили водитель и пассажир «Хендай Крета».

54-летняя женщина-пассажир «Креты» погибла на месте.