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МТС запустила платформу роботизации для ускорения рабочих процессов до 20 раз

Рабочие процессы в российских компаниях могут быть ускорены до 20 раз за счет роботизации однообразных действий. Провайдер CloudMTS первым в России запустил облачную платформу — RPA CloudMTS. Цифровое решение подойдет к внедрению в любом регионе, в том числе в Рязанской области.

Платформа автоматизирует процессы в финансовой и бухгалтерской сфере. К примеру, при создании и обработке документов, справок и отчетов, сборе данных или расчете премий. Еще одной сферой, где RPA CloudMTS может облегчить работу сотрудников, является HR. Роботы способны сопровождать многие процесса подразделения: от поиска сотрудников до управления ими, совершать проверки по внешним системам, автоматизировать оформление больничных.

Они также могут применяться в закупках и логистике: отслеживать информацию во внешних системах и источниках, интегрироваться с ними. Применяется платформа и в ИТ. С ее помощью можно работать с учетными записями и виртуальными машинами, менять полномочия сотрудников, проводить аудиты.

«По данным разработчиков, один робот способен выполнить работу 4-8 человек. Роботы совместимы с любыми приложениями и системами, не меняя их. Цифровизация позволяет двигаться вперед, больше времени и других ресурсов направлять на расширение деятельности и развитие», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.