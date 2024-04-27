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МТС прокачала LTE в Московском районе Рязани перед майскими праздниками

МТС перед майскими праздниками усилила сеть LTE в Московском районе Рязани. Установили дополнительное телеком-оборудование в около Комсомольского парка и сквера птицеводов, в результате чего скорость мобильного интернета выросла на 30% для третьего, четвертого и пятого микрорайонов, а также частного сектора вдоль реки Трубеж.

Теперь жители смогут без задержек просматривать новости, переписываться в мессенджерах, смотреть фильмы и слушать музыку онлайн, а также пользоваться всеми цифровыми сервисами.

«На майских выходных традиционно люди проводят больше времени дома, смотрят кино, много общаются по телефону и в соцсетях. Мы подготовили Московский микрорайон к этому периоду, поэтому сеть выдержит даже двойной прирост интернет-трафика», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Новое покрытие LTE в результате проведенных работ получила и часть Октябрьского района вместе с Окружной дорогой, соединяющей Московское, Куйбышевское и Михайловское шоссе с большим Рязанским кольцом. На этих трассах также вырастет дорожный трафик благодаря дачникам и туристам.