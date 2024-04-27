Картаполов заявил, что необходимости в новой мобилизации в России нет

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов раскритиковал депутата Журавлева, заявившего о необходимости новой мобилизации ради ротации на фронте.

Картаполов заявил, что необходимости в новой мобилизации в России нет. Об этом пишет URA.RU.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов раскритиковал депутата Журавлева, заявившего о необходимости новой мобилизации ради ротации на фронте.

Он попросил его «не лезть в темы, которые далеки от профессиональной деятельности» и «заниматься своим делом».

Депутат подчеркнул, что необходимости в мобилизации нет.