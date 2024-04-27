«Капитал-Строитель жилья» рассказал о новом жилом комплексе «Крылья»

«Капитал-Строитель жилья» рассказал о новом жилом комплексе « Крылья ».

Отмечается, что при создании ЖК команда вдохновилась образом взлетающей птицы. Это отражено в силуэте здания и общей архитектурной концепции.

«Данный проект говорит сам за себя: здесь каждый житель под надежным крылом!» — отмечает «Капитал».

"Крылья" объединил в себе удобное расположение и развитую инфраструктуру. Он находится около ТРЦ «Барс» на Московском шоссе. Здесь обеспечены близость к деловому и торговому центру города и удобная транспортная развязка.

На территории комплекса предусмотрены современные дворы без машин. Каждый житель сможет заниматься любимым делом в комфортной обстановке цветущей зелени. А автомобиль можно оставить на отдельной парковке: гостевой или индивидуальной под навесом. Также в 100 метрах от дома уже строится многоуровневый паркинг.

Для облицовки фасада используют различные виды материалов. Керамический кирпич придает дому изысканность и теплоту, а «мокрый» фасад добавляет современности.

«Капитал» — единственный застройщик в Рязани, использующий инновационную систему фиксации облицовочного кирпича CUUBER, благодаря которой можно не только получить целостный фасад без плит перекрытия между этажами, но и улучшить его теплоизоляционные свойства.

В лучших традициях «Капитала» в квартирах продуманы эргономичные планировки СМАРТ 2.0 — разумное использование пространства, много света. В квартирах будут классические панорамные окна и арочные, увеличенные дверные проемы, высокие потолки, индивидуальное отопление, гардеробные и ниши для хранения.

Большие гостиные площадью до 30 кв. м позволят реализовать любые дизайнерские идеи, а мастер-спальни подарят уютные пространства для каждого члена семьи.

«Капитал» гордится, что давно строит террасы, но в «Крыльях» застройщик пошел дальше и спроектировал террасы на эксплуатируемой кровле.