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ГРПЗ представил офтальмологические приборы на конференции в Казани

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в ежегодной казанской республиканской научно-практической конференции «Новые технологии в офтальмологии 2024».

На выставке, в рамках мероприятия, ГРПЗ представил офтальмологические приборы торговой марки diathera. Экспозицию завода составили серия приборов для измерения внутриглазного давления (ВГД) через веко, а также магнитотерапевтический офтальмологический аппарат для лечения и профилактики глазных заболеваний.

Посетителям стенда представители ГРПЗ провели мастер-класс по измерению ВГД, рассказали о преимуществах данного метода тонометрии. Кроме того, внимание гостей акцентировали на магнитотерапевтическом офтальмологическом аппарате для лечения и профилактики глазных болезней: близорукости, дальнозоркости, астенопии, макулодистрофии, атрофии зрительного нерва других заболеваниях.

«Участие в таких мероприятиях дает возможность напрямую нести информацию о наших изделиях конкретной целевой аудитории, обмениваться накопленным опытом с коллегами, получать отзывы о нашей продукции, быть в курсе тенденций рынка медицинских услуг», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

В работе конференции принимают участие врачи-офтальмологи, заместители главных врачей, заведующие организационно- методических отделов, профессорско-преподавательский состав кафедр офтальмологии образовательных медицинских организаций высшего и дополнительного образования России, ближнего и дальнего зарубежья, а также ординаторы и аспиранты, обучающиеся по специальности «Офтальмология».