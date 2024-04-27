Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

В регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщило региональное ГУ МЧС.

По данным синоптиков, до конца суток 27 апреля на территории Рязанской области ожидается гроза, кратковременный ливневой дождь, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара.