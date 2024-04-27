Депутат Госдумы рекомендовал россиянам поехать в Рязань на майские праздники

Он также рекомендовал посетить Тулу, Калугу, Псков, Выборг.

Депутат Госдумы рекомендовал россиянам поехать в Рязань на майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева.

Он рекомендовал россиянам посетить Тулу, Калугу, Рязань, Псков, Выборг в майские праздники.

«Решайтесь на поездку, отправляйтесь в путешествие по нашей стране! Всем хорошего отдыха и приятных впечатлений!», — сказал Тарбаев.