Жителя Рязанского района осудили за ложное сообщение о взрывчатке

Мужчина признал вину и раскаялся.

Жителя Рязанского района осудили за ложное сообщение о взрывчатке. Об этом в пятницу, 26 апреля, написал ИД «Пресса».

Пьяный 64-летний мужчина из села Высокое в декабре 2022 года позвонил в единую диспетчерскую службу и сообщил о готовящемся теракте в автобусе Рязань-Владимир. На вызов выехала следственно-оперативная группа, но взрывчатку не обнаружила.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Ему назначили 3 года 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.