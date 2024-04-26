Задержан еще один фигурант в деле о теракте в «Крокусе»

Ему вменяется обвинение по статье 205 части 3 пункт б — совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку.

Задержан еще один фигурант в деле о теракте в «Крокусе». Об этом сообщает РБК.

В пятницу, 26 апреля, силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» — гражданина Таджикистана Джумохона Курбонова.

Ему вменяется обвинение по статье 205 части 3 пункт б — совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку.