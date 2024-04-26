ВСУ обстреляли пять сел в Белгородской области
По данным МЧС, ведется обстрел Грайворонского городского округа. Жителей призвали спуститься в укрытие.
ВСУ обстреляли села в Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, ведется обстрел Грайворонского городского округа. Атакам подверглись села Глотово, Гора-Подол, Козинка, Смородино, Пороз.
Жителей призвали спуститься в подвал.
Ранее стало известно, что в Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три человека.