В Ярославской области произошло смертельное ДТП

В Ярославской области в пятницу, 26 апреля, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ярославской области».

Авария случилась в 14:20 на 28 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительным данным ведомства, водитель на «Ниссане» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовыми автомобилями МАН и «Вольво».

Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель «Ниссана» и пассажир-женщина скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: скриншоты из видео ярославской Госавтоинспекции