В Ярославской области произошло смертельное ДТП
В Ярославской области в пятницу, 26 апреля, произошло смертельное ДТП. Об этом
Авария случилась в 14:20 на 28 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительным данным ведомства, водитель на «Ниссане» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовыми автомобилями МАН и «Вольво».
Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель «Ниссана» и пассажир-женщина скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: скриншоты из видео ярославской Госавтоинспекции