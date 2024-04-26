В Волгоградской области ФСБ задержала двух террористов

В Волгоградской области ФСБ задержала двух террористов. Об этом в пятницу, 26 апреля, написал Telegram-канал «RT на русском».

Установлено, что злоумышленники являются участниками запрещенной организации.

В ходе допроса они сообщили, что получали инструкции от главарей неонацистской группировки «National-Socialism/White Power» (признана террористической и запрещена в РФ). При себе у задержанных было взрывное устройство.

Отмечается, что целью боевики выбрали отдел полиции, местный военкомат, пункты общепита и массового скопления людей.