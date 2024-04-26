В Санкт-Петербурге мужчина устроил перестрелку с полицейскими

В Санкт-Петербурге мужчина устроил перестрелку с полицейскими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Все произошло утром 26 апреля. В полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что в одной из квартир мужчина пытается совершить суицид.

На место выехали сотрудники скорой и полиции. Когда полицейские начали заходить в квартиру, мужчина достал из-под подушки пистолет и выстрелил в сотрудника МВД, ранив его в плечо.

Ответный огонь открыл второй полицейский. Нападавший скончался от ранения.