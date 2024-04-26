В рязанском лагере «Лучезарный» завершилась смена для юных бизнесменов

В среду, 24 апреля, в рязанском лагере «Лучезарный» завершилась смена для юных бизнесменов 14-17 лет «Предпринимай с первыми».

Центр «Мой бизнес» совместно с Общероссийским движением детей и молодежи «Движение первых» подготовили для ребят образовательную программу. В течение шести дней специалисты делились с участниками своим опытом и знаниями о предпринимательстве, погрузив их в бизнес-сферу. Так, финансовый консультант, инвестор с 17-летним опытом, сооснователь «Клуба правильных инвесторов» и «Правильных финансов в бизнесе» Андрей Матвеев провел мастер-класс по финансам. В игровой форме участники разрабатывали свои бизнес-идеи. Помимо этого, приглашенные бизнесмены поделились с ребятами своими историями ошибок и успехов.

Блогер МАГУША (эксперт в сфере маркетинга Магамед Водосков) рассказал, как привлечь внимание к своему проекту и личности.

Юные бизнесмены получили навыки ораторского мастерства. Эксперт Татьяна Алышева поговорила о том, как избавиться от страха публичных выступлений, провела речевую гимнастику и разминку для снятия телесных зажимов, рассказала, на что обратить внимание при подготовке текста выступления и презентации, а также поделилась полезными лайфхаками.

Каждый участник профильной смены получил обратную связь от куратора и подготовился к защите своих финансовых проектов, которая успешно прошла в финальный день смены на ярмарке бизнес-проектов перед инвесторами и предпринимателями.

Напомним, Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов.