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В Рязани завершился медицинский форум «Zдоровая независимость 2.0»
Форум стал площадкой для проведения биржи контактов с участием представителей медицинского бизнеса и здравоохранения из Рязанской области, Узбекистана и Казахстана: гости из зарубежья посетили форум в рамках реверсных бизнес-миссий.

25 апреля завершил свою работу Рязанский медицинский форум «Zдоровая независимость 2.0». Представители органов власти, бизнеса, соцзащиты и медицинского сообщества обсудили вопросы импортозамещения в производстве лекарств и оборудования, борьбы с опасными заболеваниями и пути увеличения продолжительности жизни. Темами сессий и «круглых столов» были кадровое обеспечение медучреждений региона, применение искусственного интеллекта и голосовых помощников в работе круглосуточных стационаров, реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, закупка медицинских изделий и лекарственных препаратов в странах ЕАЭС и многие другие.

Форум стал площадкой для проведения биржи контактов с участием представителей медицинского бизнеса и здравоохранения из Рязанской области, Узбекистана и Казахстана: гости из зарубежья посетили форум в рамках реверсных бизнес-миссий.

«Более 10 участников, 18 раундов переговоров, перспектива заключения контрактов на поставку оборудования, мебели, лекарств, расходных материалов — предварительные итоги работы биржи. Уже достигнуты соглашения по регистрации и поставке медицинских изделий производства компании „Инфарм“ в больницы и косметологические клиники Узбекистана и Казахстана. Кроме того, договорились об изучении спроса на препараты производства компании „Фармэра“ в Казахстане и Узбекистане и дальнейшем активном продвижении на рынки этих стран. Рязанский производитель очистителей воздуха „Рязаньприбор“ подписал соглашение о сотрудничестве и дистрибьюторстве с компаниями Optovik Uni Trade (Узбекистан) и ТОО „Гиллель“ (Казахстан)», ― отметила заместитель председателя правительства Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

На финальной пленарной сессии «Zдоровой независимости 2.0» участники сформировали предложения по развитию медицинского потенциала Рязанской области, международного и межрегионального сотрудничества в здравоохранении.