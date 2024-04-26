В Рязани в 2024 году оштрафовали 140 водителей за парковку на газонах

Рязанцев оштрафовали на сумму 158 тысяч рублей.

С начала 2024 года 140 нарушителей привлечены к административной ответственности за парковку на газонах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

По данным ведомства, рязанцев оштрафовали на сумму 158 тысяч рублей.

В мэрии напомнили, что около домов запрещается заезд, остановка и стоянка машин на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и на контейнерных площадках.

Также запрещается заезжать на транспорте на газоны и цветники.

Ранее стало известно, что с начала года 51 рязанца оштрафовали за парковку на газонах.