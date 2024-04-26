В России предложили увеличить пособия беременным женщинам, потерявшим работу
Отмечается, что в настоящее время такие россиянки получают менее тысячи рублей в месяц.
В России предложили увеличить пособия беременным женщинам, потерявшим работу. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, пишет РЕН.ТВ.
Отмечается, что в настоящее время уволенные беременные россиянки получают менее тысячи рублей в месяц.
Матвиенко поручила сенаторам совместно с членами правительства проработать решение данной проблемы.