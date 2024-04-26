В Подмосковье врачи достали из бронха ребенка стик от системы нагревания табака

В Подмосковье врачи достали из бронха ребенка стик от системы нагревания табака. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на минздрав Московской области.

«Маленького пациента доставили в МОЦОМД (Московский областной центр охраны материнства и детства) с повышенной температурой, хрипами и затрудненным дыханием. В ходе диагностики врачи обнаружили у малыша инородное тело в правом бронхе. Его достали с помощью эндоскопического оборудования, не делая при этом дополнительных разрезов. Это оказался стик от системы нагревания табака», — говорится в сообщении министерства.

Врачи добавили, что отсутствие помощи могло привести к развитию обширной пневмонии с тяжелыми последствиями. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.