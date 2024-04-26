В Нижнем Тагиле мужчина зарезал инвалида-пенсионера

В Нижнем Тагиле мужчина зарезал инвалида-пенсионера. Об этом в пятницу, 26 апреля, написало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

Инцидент произошел в Свердловской области 22 апреля. 41-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения пришел к знакомому домой. Во время общения возник конфликт. Злоумышленник взял нож и нанес несколько ударов потерпевшему в шею, а затем скрылся. Пенсионер скончался на месте происшествия.

Свердловчанина нашли и задержали. Выяснилось, что ранее он был трижды судим за причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и разбой.

Возбуждено уголовное дело.