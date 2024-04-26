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В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за сутки
ПВО сбила 193 украинских БПЛА, два снаряда РСЗО «Ольха» и три управляемые авиабомбы Hammer.

ВСУ потеряли за сутки 970 боевиков. Об этом сообщает Минобороны.

ВС России поразили личный состав и технику на ж/д станции в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области.

Российские военные отразили девять контратак противника, уничтожили БМП, восемь бронетранспортеров.

ПВО сбила 193 украинских БПЛА, два снаряда РСЗО «Ольха» и три управляемые авиабомбы Hammer.