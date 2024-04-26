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В Михайловском районе во время рейда 23 мужчинам выдали повестки
Отмечается, что за сутки полицейские доставили в отдел для проведения проверки 62 человека.

В Михайловском районе во время рейда 23 мужчинам выдали повестки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что за сутки полицейские доставили в отдел для проведения проверки 62 человека.

Обнаружили два правонарушения в сфере миграционного законодательства.

Работники военкомата вручили 23 повестки для постановки на воинский учет.