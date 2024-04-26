В Михайловском районе во время рейда 23 мужчинам выдали повестки

Отмечается, что за сутки полицейские доставили в отдел для проведения проверки 62 человека.

В Михайловском районе во время рейда 23 мужчинам выдали повестки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что за сутки полицейские доставили в отдел для проведения проверки 62 человека.

Обнаружили два правонарушения в сфере миграционного законодательства.

Работники военкомата вручили 23 повестки для постановки на воинский учет.