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В мэрии рассказали о строительстве крематория в Рязани
Пока участок не найден.

В мэрии рассказали о строительстве крематория в Рязани. Ответ администрации появился в соцсетях.

Отмечается, что с инициативой по строительству крематория обратились инвесторы.

В Управлении благоустройства сообщили, что для этого необходимо выделить участок муниципальной земли площадью не менее трех гектаров, который должен находиться за чертой города, чтобы минимизировать вредное воздействие на окружающую среду.

Пока такой участок не найден.