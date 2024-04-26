В Коломне водители устроили драку на проезжей части

В Коломне водители устроили драку на проезжей части. Об этом в пятницу, 26 апреля, написали очевидцы в Telegram-канале «M5 Ural Team».

Инцидент произошел в микрорайоне Колычево. Там двое автомобилистов устроили разборки на проезжей части. Рядом остановились несколько машин, свидетели попытались разнять участников потасовки.

«Разборки водителей переросли в настоящий ММА — в поединке сошлись два бойца. Причиной конфликта возможно послужило ДТП. Подробностей и результатов боя нет», — написал автор публикации.