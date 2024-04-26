В Казани произошло ДТП, в результате которого погиб человек
В Казани произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил KAZANFIRST.
Авария случилась в четверг, 25 апреля, вечером около ДК «Химиков». По предварительной информации, автомобиль «Peugeout» сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
По словам очевидцев, удар был такой силы, что пешеходу оторвало часть ноги. От полученных травм он скончался на месте.
Обстоятельства происшествия уточняются.