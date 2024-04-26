В Калуге педофил более двух лет насиловал трех девочек

В Калуге педофил более двух лет насиловал трех девочек. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил KALUGAPOISK.

По данным следователей, с 2020 по 2022 год 47-летний местный житель вошел в доверие к трем малолетним девочкам. Мужчина приглашал их домой, где неоднократно совершал изнасилования. Отмечается, что на момент совершения преступления одной из пострадавших не было 12 лет. О происшествии дети рассказали в беседе с учителями и полицейскими.

Суд вынес приговор педофилу. Ему назначили 16 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима.