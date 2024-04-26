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В Каховке из-за попадания снаряда ВСУ в дом погиб человек
Снаряд прилетел в частный дом, из-за чего погиб один человек, еще два получили ранения средней степени тяжести. Их доставили в больницу.

В Каховке из-за обстрела ВСУ погиб человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, снаряд прилетел в частный дом, из-за чего погиб один человек, еще два получили ранения средней степени тяжести. Их доставили в больницу.

Также Сальдо отметил, что обстрел жилого сектора привел к повреждению трех жилых домов. Погибших и пострадавших нет.