В Каховке из-за попадания снаряда ВСУ в дом погиб человек

Снаряд прилетел в частный дом, из-за чего погиб один человек, еще два получили ранения средней степени тяжести. Их доставили в больницу.

В Каховке из-за обстрела ВСУ погиб человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, снаряд прилетел в частный дом, из-за чего погиб один человек, еще два получили ранения средней степени тяжести. Их доставили в больницу.

Также Сальдо отметил, что обстрел жилого сектора привел к повреждению трех жилых домов. Погибших и пострадавших нет.