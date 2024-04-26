В Госдуму внесли законопроект о праве губернаторов продлевать майские праздники

Майские выходные предложили продлять за счет переноса праздничных дней с Нового года.

В Госдуму внесли законопроект о праве губернаторов продлевать майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициативу предложил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он предлагает дать губернаторам право на продление майских праздников, если за это проголосует большинство жителей региона.

Майские выходные предложили продлять за счет переноса праздничных дней с Нового года.

Даванков предлагает внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ.