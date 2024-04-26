В Екатеринбурге многодетный отец заставил сына есть сигареты

В Екатеринбурге многодетный отец заставил сына есть сигареты. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил Ura.ru.

Инцедент произошел 24 апреля во время застолья. Пьяный мужчина в качестве наказания принудил 11-летнего мальчика проглотить восемь сигарет. Ребенок сбежал из дома к сестре матери, она вызвала скорую и полицию. По ее словам, правоохранительное ведомство на вызов не прибыло.

Состояние несовершеннолетнего неизвестно.

Отмечается, что в семье еще трое детей: трехмесячный младенец, мальчик трех лет и 14-летняя девочка.