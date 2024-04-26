Telegram начал рекомендовать пользователям каналы по интересам

Они отображаются в специальной вкладке.

Telegram начал рекомендовать пользователям каналы по интересам. Об этом в пятницу, 26 апреля, написали « Известия » со ссылкой на официальное сообщение соцсети.

«В меню поиска появилась новая вкладка „Каналы“ со всеми каналами, на которые вы подписаны. В ней также есть список рекомендованных каналов на похожие темы, где можно открыть для себя новых создателей контента», — уточнили разработчики.

Также теперь пользователь может транслировать свою геопозицию в личный чат или группу на неопределенный срок с помощью возможности «Пока не отключу». В профиле пользователь может отметить свой канал и дату рождения.