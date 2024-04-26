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Студенты РГАТУ встретились с представителями минсельхоза

Студенты РГАТУ встретились с представителями минсельхоза. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

24 апреля для студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Рязанского государственного агротехнологического университета была организована деловая встреча с представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и агробизнеса.

Будущие ветеринарные врачи и зоотехники обсудили с первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Еленой Правдиной, сотрудниками профильного министерства и представителями агробизнеса вопросы трудоустройства после окончания вуза.

«Если вам кажется, что вы один на один со своим будущим, знайте, что это не так: университет заинтересован в том, чтобы его выпускники находили хорошую работу» — заявила Правдина.

Вместе со студентами она обсудила решение проблемы обеспечения кадровой безопасности на селе, рассказала о мерах привлечения и поддержки молодых специалистов в АПК.

Отмечается, что сегодня в области молодой специалист может рассчитывать на единовременную выплату в размере 551 000 рублей, ежемесячную доплату к зарплате в размере 5752 руб. в течение первых 3 лет работы и существует реальная возможность приобретения собственного жилья с государственной поддержкой (средняя выплата более 3 млн рублей).