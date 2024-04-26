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Шойгу заявил, что НАТО создали дополнительную угрозу для РФ
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, вплотную вставшие у границ России войска НАТО создали дополнительные угрозы военной безопасности.

Шойгу заявил, что НАТО создали дополнительную угрозу для РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, вплотную вставшие у границ России войска НАТО создали дополнительные угрозы военной безопасности.

Шойгу также подчеркнул, что Россия «придерживается политики невмешательства в дела других государств».