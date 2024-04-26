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Сервис «Авито» подключил нейросеть для создания объявлений
Возможность доступна в нескольких категориях товаров.

Сервис «Авито» подключил нейросеть для создания объявлений. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщило ТАСС.

Искусственный интеллект могут применять пользователи для генерирования описания к товару в разделе «Обувь, одежда, аксессуары». Наполнение объявления будет составлено по фотографиям и заголовку.

«Чем больше характеристик укажет пользователь, тем качественнее получится итоговый текст. Для обучения нейросети мы собрали более 400 тысяч описаний и фотографий товаров, размещенных на «Авито», — отметили в компании.

Уточняется, что функция самостоятельного описания останется доступной. Нейросеть призвана помочь в подборе текста, чтобы покупателю не пришлось задавать уточняющих вопросов.