С 1 мая в Рязани изменится маршрут автобуса № 20

Он станет ходить через Радиоуниверситет.

С 1 мая в Рязани изменится маршрут автобуса № 20. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщило МУП «Управление Рязанского троллейбуса».

Путь следования от Микрорайона № 1: ул. Большая — Касимовское шоссе — Автобусный парк — Приобанк — Центральный рынок — Дом Художника — к-т «Дружба» — УРТ — ул. Стройкова — Радиоуниверситет ТРК Полетаевский — Кардиодиспансер — 7-й Лицей — ул. Строителей — ЖБИ-2 — Октябрьский городок — Керамзавод — п. Мехзавода.

Путь следования от п. Мехзавода: Керамзавод — Октябрьский городок ЖБИ-2 — ул. Строителей — 7-й Лицей — Кардиодиспансер — ТРК Полетаевский — Радиоуниверситет — ул. Стройкова — УРТ — Первомайская гостиница — Дом Художника — пл. Мичурина — Приобанк — Автобусный парк — Касимовское шоссе Стройуправление — Микрорайон № 1.

Рязанцев просят быть внимательными и планировать поездки с учетом изменения движения транспорта.