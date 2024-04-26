Рязанская полиция раскрыла кражу сотового телефона
Возбуждено уголовное дело.
Рязанская полиция раскрыла кражу сотового телефона. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В правоохранительные органы обратилась 43-летняя жительница Рыбного.
Она рассказала, что вместе с двумя приятелями устроила застолье. Один из гостей собрался в магазин и в подъезде увидел общего знакомого. Компания пригласила его присоединиться. Через некоторое время мужчина ушел, а хозяйка не обнаружила смартфон, который поставила заряжаться.
Похитителя нашли и задержали. Выяснилось, что 39-летний рыбновец, ранее неоднократно был судим за кражи.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.