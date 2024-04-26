Рязанская полиция раскрыла кражу сотового телефона

Возбуждено уголовное дело.

Рязанская полиция раскрыла кражу сотового телефона. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В правоохранительные органы обратилась 43-летняя жительница Рыбного.

Она рассказала, что вместе с двумя приятелями устроила застолье. Один из гостей собрался в магазин и в подъезде увидел общего знакомого. Компания пригласила его присоединиться. Через некоторое время мужчина ушел, а хозяйка не обнаружила смартфон, который поставила заряжаться.

Похитителя нашли и задержали. Выяснилось, что 39-летний рыбновец, ранее неоднократно был судим за кражи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.