Рязанская полиция остановила автомобиль, который ехал по встречке

На водителя составили административные протоколы.

Рязанская полиция остановила автомобиль, который ехал по встречке. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в четверг, 25 апреля, в 15:45 на улице Кудрявцева. Патрульные заметили ВАЗ-211140, который двигался по улице с односторонним движением во встречном направлении.

Машину остановили. За рулем был 23-летний местный житель. На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. При проверке документов выяснилось, что у водителя отсутствует полис обязательного страхования и светопропускаемость стекол не соответствует установленным нормам.

На рязанца составили административные протоколы за нарушение ПДД, тонировку и отсутствие полиса ОСАГО.