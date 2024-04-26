Рязанка Мария Бурденкова отметила 102-летие

Она награждена Орденом Великой Отечественной войны.

Рязанка Мария Бурденкова отметила 102-летие. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что Мария Ильинична родилась 25 апреля 1922 года в деревне Дмитриевские хутора Скопинского района. С 1937 года работала в Ленинграде во Всесоюзном Едином научно-исследовательском геологическом институте в должности лаборанта.

В августе 1941 года ее эвакуировали в Рязанскую область, а в 1943-м мобилизовали. Служила в батальоне связи радионавигационного обеспечения при втором гвардейском бомбардировочном Авиационном Брянском корпусе.

Мария Бурденкова награждена Орденом Великой Отечественной войны.