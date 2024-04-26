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Рязанцы высказали недовольство ж/д переездом в Соколовке
Жители отмечают затрудненный проезд транспорта.

Рязанцы высказали недовольство ж/д переездом в Соколовке. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил пользователь в группе «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.

«Железнодорожный переезд в районе бывшего кирпичного завода превратился в негодность. Проезд транспорта стал проблемным. Разворованы железные решетки и швы разбиты. Администрация города один раз поспособствовала решению проблемы, но ремонт был не качественный, до первого дождя», — написал автор публикации.