Рязанцы высказали недовольство ж/д переездом в Соколовке

Жители отмечают затрудненный проезд транспорта.

Рязанцы высказали недовольство ж/д переездом в Соколовке. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил пользователь в группе «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.

«Железнодорожный переезд в районе бывшего кирпичного завода превратился в негодность. Проезд транспорта стал проблемным. Разворованы железные решетки и швы разбиты. Администрация города один раз поспособствовала решению проблемы, но ремонт был не качественный, до первого дождя», — написал автор публикации.