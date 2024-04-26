Рязанцы рассказали, планируют ли они продлевать отдых на майские праздники

Отмечается, что отпуска и отгулы в период между майскими праздничными днями будут оформлять 12% работающих жителей.

Рязанцы рассказали, планируют ли они продлевать отдых на майские праздники. Об этом пишет SuperJob.

Отмечается, что отпуска и отгулы в период между майскими праздничными днями будут оформлять 12% работающих жителей.

58% рязанцев не будут уходить в отпуск в это время, 16% опрошенных работают по сменному графику, 14% - до сих пор не определились с планами.