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Рязанцы рассказали, планируют ли они продлевать отдых на майские праздники
Отмечается, что отпуска и отгулы в период между майскими праздничными днями будут оформлять 12% работающих жителей.

Рязанцы рассказали, планируют ли они продлевать отдых на майские праздники. Об этом пишет SuperJob.

Отмечается, что отпуска и отгулы в период между майскими праздничными днями будут оформлять 12% работающих жителей.

58% рязанцев не будут уходить в отпуск в это время, 16% опрошенных работают по сменному графику, 14% - до сих пор не определились с планами.