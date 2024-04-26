Рязанца осудили за повторное пьяное вождение

Уголовное дело направлено в суд.

Рязанца осудили за повторное пьяное вождение. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщила региональная прокуратура.

Установлено, что 30-летний житель Пронского района ранее был привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В феврале 2024 года мужчина снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, его задержали инспекторы ГИБДД.

Районная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нарушителя по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.