Рослесхоз проверил готовность лесопожарных станций в Рязанской области к сезону
Отмечается, что организовано круглосуточное дежурство колесной и гусеничной техники.
Рослесхоз проверил готовность лесопожарных станций в Рязанской области к сезону. Об этом сообщил телеканал ТКР.
По словам замдиректора регионального «Пожлеса» Ильи Марчука, в данный момент полностью готовы 19 пожарно-химических станций, 160 единиц техники и 193 человека.
Отмечается, что организовано круглосуточное дежурство колесной и гусеничной техники. Обстановку мониторят 35 видеокамерами.
В регионе обновят шлагбаумы и аншлаги.