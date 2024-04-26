РГРТУ вошел в Консорциум «Bauman Deep Analytics»

Основная цель создания Консорциума — консолидация интеллектуальных, кадровых, информационных и иных ресурсов в области проектирования передовых интеллектуальных информационных систем и сервисов прогнозной аналитики для поддержки принятия решений на уровне государства, отрасли, организации.

17 апреля ректоре МГТУ имени Баумана Михаил Гордин встретился с ректором РГРТУ Михаилом Чиркиным.

Во встрече также участвовали: от МГТУ имени Баумана — декан факультета информатики и систем управления Андрей Пролетарский; от РГРТУ — заведующий кафедрой ЭВМ Борис Костров и заведующий кафедрой ВПМ Геннадий Овечкин.

На встрече было подписано соглашение о вступлении РГРТУ в Консорциум «Bauman Deep Analytics». Основная цель создания Консорциума — консолидация интеллектуальных, кадровых, информационных и иных ресурсов в области проектирования передовых интеллектуальных информационных систем и сервисов прогнозной аналитики для поддержки принятия решений на уровне государства, отрасли, организации.

Cтороны подписали договор о начале реализации в 2024 году совместной сетевой образовательной программы «Программное обеспечение систем искусственного интеллекта» для бакалавров РГРТУ, обучающихся по направлению 09.03.04 «Программная инженерия». Сетевое взаимодействие позволит расширить возможности РГРТУ при реализации данной образовательной программы, ряд дисциплин будут вести преподаватели МГТУ имени Баумана.

Во время визита для делегации из РГРТУ была организована экскурсия, в ходе которой сотрудники МГТУ имени Баумана рассказали о своем вузе, особенностях организации учебного процесса и планах развития, включая строительство технологического кампуса МГТУ имени Баумана.