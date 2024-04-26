РГРТУ вошел в Консорциум «Bauman Deep Analytics»

17 апреля ректоре МГТУ имени Баумана Михаил Гордин встретился с ректором РГРТУ Михаилом Чиркиным.
Во встрече также участвовали: от МГТУ имени Баумана — декан факультета информатики и систем управления Андрей Пролетарский; от РГРТУ — заведующий кафедрой ЭВМ Борис Костров и заведующий кафедрой ВПМ Геннадий Овечкин.
На встрече было подписано соглашение о вступлении РГРТУ в Консорциум «Bauman Deep Analytics». Основная цель создания Консорциума — консолидация интеллектуальных, кадровых, информационных и иных ресурсов в области проектирования передовых интеллектуальных информационных систем и сервисов прогнозной аналитики для поддержки принятия решений на уровне государства, отрасли, организации.
Cтороны подписали договор о начале реализации в 2024 году совместной сетевой образовательной программы «Программное обеспечение систем искусственного интеллекта» для бакалавров РГРТУ, обучающихся по направлению
Во время визита для делегации из РГРТУ была организована экскурсия, в ходе которой сотрудники МГТУ имени Баумана рассказали о своем вузе, особенностях организации учебного процесса и планах развития, включая строительство технологического кампуса МГТУ имени Баумана.