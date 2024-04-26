Профсоюз провел обучение для работников здравоохранения в Рязани

В пятницу, 26 апреля, состоялось обучение резерва профсоюзных кадров и актива, организованное областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ . Мероприятие призвано повысить профессиональные навыки и знания работников, которые в будущем смогут занять ответственные должности в профсоюзных органах.

Открывая встречу, председатель областной организации Наталья Шамбазова отметила ее важность для профессионального роста и развития всех участников. Она также подчеркнула ценность обмена знаниями и опытом и призвала к открытому и конструктивному диалогу во время обучения.

Обучение проходило в формате семинара, на котором эксперты в области профсоюзного движения делились своим опытом и знаниями с участниками. Рабочая программа включала в себя такие темы, как уставная деятельность Профсоюза, взаимодействие с работодателями и государственными органами, делопроизводство, информационная работа и работа с молодежью.

Масштаб мероприятия — а на семинаре присутствовало более пятидесяти участников — позволил обсудить широкий круг вопросов и услышать разнообразные точки зрения. В паузах для отдыха участники общались со специалистами областной организации, обсудили личный опыт профсоюзной работы, завели новые знакомства.

Мероприятия по обучению резерва профсоюзных кадров имеют большое значение для развития профсоюзного движения. Они позволяют подготовить новое поколение лидеров, способных эффективно защищать интересы работников и развивать профсоюзную деятельность.