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Опубликован прогноз погоды на 27 апреля в Рязанской области
В субботу, 27 апреля, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах пройдет гроза.

Опубликован прогноз погоды на 27 апреля в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 27 апреля, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах пройдет гроза.

Ветер южной четверти, 6-11 метров в секунду, местами при грозе порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +10, +15 градусов, днем +18, +23 градуса.