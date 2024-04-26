Наталья Епихина отчиталась о результатах работы за 2023 год перед депутатами

В пятницу, 26 апреля, на заседании областной думы с докладом о результатах деятельности Уполномоченного по правам человека в Рязанской области выступила Наталья Епихина.

В пятницу, 26 апреля, на заседании областной думы с докладом о результатах деятельности Уполномоченного по правам человека в Рязанской области выступила Наталья Епихина.

Она отметила, что общее количество обращений в адрес Уполномоченного в 2023 году снизилось по сравнению с 2022. В течение года поступило 5093 обращения. Рязанцы чаще обращались по вопросам прав на жилище и жилищно-коммунальное обслуживание, на пенсионное и социальное обеспечение, граждан, находящихся в местах принудительного содержания, граждан в сфере деятельности правоохранительных органов и многое другое.

На первом месте 713 обращений от участников СВО и их семей. Как рассказала Епихина, в регионе действует более 60 мер поддержки для них, в том числе — 46 региональных. Открыты многофункциональный семейный центр, региональные отделения Фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества и реабилитационный центр «Сосновый бор», о котором знают за пределами региона.

Кроме того, Рязанская область продолжает оказывать всестороннюю помощь эвакуированным гражданам, проживающим в 11 пунктах временного размещения. Ведется большая работа по оказанию помощи подшефной Херсонской области. Как подчеркнула Епихина, в Рязанской области продолжается работа по строительству детских садов, школ, ФАПов, ремонтируются учреждения культуры, развивается промышленность и сельское хозяйство.

Депутат Дмитрий Репников уточнил, были ли обращения о нарушениях экологических прав и какие. Епихина отметила, что рязанцы озабочены проблемами экологии в регионе и по возможности их решают. А также добавила, что в 2023 году увеличилось количество обращений: пять коллективных и 117 от жителей.

Депутат Татьяна Баринова поинтересовалась, сколько обращений поступило по вопросам фонда капремонта и каков их результат. Епихина отметила, что было 616 жалоб на фонд.

«Жалуются, в основном, с сельских территорий. Например, по вопросам невозможности изменить график работ. Крыша находится в аварийном состоянии, а должны ее переделать только в 2032 году. Просили перенести — отказали. Я прошу фонд провести инвентаризацию многоквартирных жилых домов и скорректировать график проведения ремонтов. Также очень много вопросов поступает по качеству работ подрядных организаций. К 15 подрядчикам в 2023 году были отправлены претензии в суд на 32 миллиона рублей. И только 442 тысячи возместили добровольно», — рассказала Епихина

Депутат Денис Сидоров уточнил, предпринимаются ли меры безопасности в образовательных учреждениях и садах. Епихина рассказала, что этот вопрос не совсем ее компетенция. Однако безопасности уделяют пристальное внимание правоохранительные органы и губернатор.

«Ко мне таких обращений не поступало. Однако поступил один вопрос о необходимости проверить бомбоубежища. Гражданам хочется знать, где можно будет спастись в случае ЧС», — добавила Епихина.

В заключение, депутаты приняли отчет Натальи Епихиной единогласно.