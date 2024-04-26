На трассе в Рязанской области столкнулись две легковушки
Одному из водителей потребовалась медпомощь.
На трассе в Рязанской области столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что авария произошла в четверг, 25 апреля, в Кораблинском районе, на 12 километре автодороги «Пехлец-Кораблино-Скопин».
Врезались «Фольксваген» и «Лада Гранта».
Водитель отечественного автомобиля с различными травмами обращался за медицинской помощью.
По факту ДТП проводится проверка.