На трассе в Рязанской области столкнулись две легковушки

Одному из водителей потребовалась медпомощь.

На трассе в Рязанской области столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария произошла в четверг, 25 апреля, в Кораблинском районе, на 12 километре автодороги «Пехлец-Кораблино-Скопин».

Врезались «Фольксваген» и «Лада Гранта».

Водитель отечественного автомобиля с различными травмами обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка.