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МВД предупредило ветеранов об активизации мошенников
Аферисты создают сервисы специально ко Дню Победы.

МВД предупредило ветеранов об активизации мошенников. К гражданам обратилась официальный представитель силового ведомства Ирина Волк, ее слова привели «Известия».

Накануне Дня Победы увеличиваются случаи обмана участников Великой Отечественной войны. МВД России выявило ресурсы, которые были созданы злоумышленниками специально к 9 мая. На них ветеранам обещают единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тыс. рублей. При этом требуют принять решение очень быстро, чтобы не дать людям опомниться, а необходимым условием является оплата якобы «комиссии» и введение данных банковской карты.

«Это очередная мошенническая схема! Преступники придумывают всё новые ухищрения, чтобы завладеть сбережениями граждан. Особенно больно, что их атаки направлены на ветеранов Великой Отечественной войны — тех людей, которых сегодня хочется поддержать и уберечь. Ведь они — поколение победителей — золотой фонд нашей великой страны», — подчеркнула официальный представитель МВД России.

Она попросила всех быть бдительными, а также поговорить с пожилыми родственниками и предупредить их о подобных схемах мошенничества.