МВД предупредило ветеранов об активизации мошенников

Аферисты создают сервисы специально ко Дню Победы.

МВД предупредило ветеранов об активизации мошенников. К гражданам обратилась официальный представитель силового ведомства Ирина Волк, ее слова привели « Известия ».

Накануне Дня Победы увеличиваются случаи обмана участников Великой Отечественной войны. МВД России выявило ресурсы, которые были созданы злоумышленниками специально к 9 мая. На них ветеранам обещают единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тыс. рублей. При этом требуют принять решение очень быстро, чтобы не дать людям опомниться, а необходимым условием является оплата якобы «комиссии» и введение данных банковской карты.

«Это очередная мошенническая схема! Преступники придумывают всё новые ухищрения, чтобы завладеть сбережениями граждан. Особенно больно, что их атаки направлены на ветеранов Великой Отечественной войны — тех людей, которых сегодня хочется поддержать и уберечь. Ведь они — поколение победителей — золотой фонд нашей великой страны», — подчеркнула официальный представитель МВД России.

Она попросила всех быть бдительными, а также поговорить с пожилыми родственниками и предупредить их о подобных схемах мошенничества.